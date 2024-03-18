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В Бразилии оценили роль Путина в сплочении россиян перед угрозой Запада

15:16
  • понедельник
  • 18 марта 2024

Он одержал убедительную победу на президентских выборах

Российский лидер Владимир Путин объединил граждан своей страны перед угрозой Запада, желающего России только краха. Такое мнение высказал бразильский журналист Пепе Эскобар в интервью обозревателю Дэнни Хайфону.

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Как отметил Эскобар, Соединенные Штаты и Евросоюз собственными действиями ведут к упадку своего влияния в мире.

При этом Запад будет пытаться дестабилизировать ситуацию внутри самой России с нулевым, как мне кажется, шансом на успех, поскольку российское общество теперь очень сплоченное, цитирует журналиста РИА Новости.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков отметил уникальный результат Владимира Путина на прошедших выборах главы государства, назвав его красноречивым доказательством поддержки гражданами своего президента и консолидации вокруг его пути.

Французский депутат Мануэль Бомпар заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон невольно сыграл на руку Владимиру Путину, своими неосторожными высказываниями показав разобщенность в Североатлантическом альянсе и Евросоюзе.

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