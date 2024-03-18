ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Британские СМИ "похоронили" короля Карла III

15:20
  • понедельник
  • 18 марта 2024

Он вступил на престол меньше года назад

Британские СМИ распространили сообщение о смерти короля Карла III. Но спустя некоторое время выяснилось, что первоисточником новости стало изображение заявления Букингемского дворца, которое, судя по всему, фейковое.
Британия начала готовиться к похоронам Карла III

Официального подтверждения смерти Карла III и опровержения якобы фейковых сообщений СМИ от Букингемского дворца пока нет.

В прошлом году у 75-летнего монарха обнаружили рак простаты. На время лечения он отложил публичные мероприятия, но продолжил исполнять государственные обязанности и работать с документами.

Сын Елизаветы II Чарльз вступил на престол меньше года назад – 6 мая 2023 года. После Карла III британский трон по закону переходит к его старшему сыну 41-летнему принцу Уильяму.

Британскую корону в последнее время трясет не на шутку. Масла в огонь подливает непростая ситуация с Кейт Миддлтон, которая перенесла операцию на брюшной полости в конце декабря и с тех пор не появлялась в публичном поле.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Король Великобритании Карл III
Король Великобритании Карл III
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.