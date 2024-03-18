Британские СМИ "похоронили" короля Карла III

Он вступил на престол меньше года назад

Британские СМИ распространили сообщение о смерти короля Карла III. Но спустя некоторое время выяснилось, что первоисточником новости стало изображение заявления Букингемского дворца, которое, судя по всему, фейковое.

Официального подтверждения смерти Карла III и опровержения якобы фейковых сообщений СМИ от Букингемского дворца пока нет.

В прошлом году у 75-летнего монарха обнаружили рак простаты. На время лечения он отложил публичные мероприятия, но продолжил исполнять государственные обязанности и работать с документами.

Сын Елизаветы II Чарльз вступил на престол меньше года назад – 6 мая 2023 года. После Карла III британский трон по закону переходит к его старшему сыну 41-летнему принцу Уильяму.

Британскую корону в последнее время трясет не на шутку. Масла в огонь подливает непростая ситуация с Кейт Миддлтон, которая перенесла операцию на брюшной полости в конце декабря и с тех пор не появлялась в публичном поле.

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