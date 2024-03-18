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Боррель: Сектор Газа стал неконтролируемой территорией

15:41
  • понедельник
  • 18 марта 2024

Наземная операция Израиля привела к потере контроля над территориями

Территория Сектора Газа сейчас абсолютно бесконтрольна. Ей не управляет ни ХАМАС, ни Израиль. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, пишет РИА Новости. Он добавил, что анклав становится похожим на Сомали или Сирию.

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После того, как Израиль начал там свою спецоперацию, власти там не стало. Территории контролируются преступными группировками. Граждане вынуждены либо иммигрировать, либо уходить к террористам.

Армия обороны Израиля в октябре 2003 года начала военную операцию под названием "Железные мечи". Это был ответ на вылазку ХАМАС 7 октября. Тогда бойцы организации проникли на территорию Израиля и взяли в заложники 200 человек. Кроме того, в результате атаки палестинцев, погибли 1,2 тысячи израильтян. Жертвами ответных ударов уже стали 31,5 тысяч палестинцев.

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