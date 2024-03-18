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Фигурант списка террористов Грэм прибыл в Киев

15:30
  • понедельник
  • 18 марта 2024

СКР возбудил уголовное дело после русофобских высказываний сенатора

Линдси Грэм* прибыл в Киев. О визите в украинскую столицу внесенного Россией в список террористов и экстремистов американского сенатора сообщило посольство США на Украине.

Американский сенатор Линдси Грэм внесен в список террористов и экстремистов
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Линдси Грэм* включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. В мае 2023 года МВД России объявило сенатора США в розыск – после того, как председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту его русофобских высказываний.

Американский политик предлагал внести Россию в список стран-спонсоров терроризма. Кроме того, Грэм* угрожал расширением НАТО и новыми поставками военной помощи Киеву. В то же время, он заявлял, что Киеву следует оказывать помощь только в виде займов, поскольку у самих США накопился огромный госдолг, передает РИА Новости.

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*Лицо, внесенное в список террористов и экстремистов

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