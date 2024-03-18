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Боррель заявил о "сужающемся политическом пространстве" в России

15:38
  • понедельник
  • 18 марта 2024

Запад критикует президентские выборы, прошедшие в России

Евросоюз выражает недовольство в связи с прошедшими в России выборами президента. Об этом в понедельник, 18 марта, заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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По утверждению главы евродипломатии, российские выборы "прошли в ограниченной политической обстановке", сообщает РИА Новости.

Это привело к тревожному увеличению нарушений политических прав и свобод и не позволило многим кандидатам баллотироваться, включая тех, кто выступал против российской незаконной агрессии. Это лишило российских избирателей настоящего выбора и существенно ограничило их доступ к достоверной информации.

При этом признавать итоги выборов в Крыму, Севастополе, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ЕС не собирается, подчеркнул Боррель.

Ранее глава британского Минобороны Грант Шеппс заявил, что "Владимир Путин снова своровал выборы, но он не украдет Украину". В ответ на это спикер МИД России Мария Захарова объяснила, почему на Западе "бесятся", а также напомнила британским властям об их внутренних проблемах.

В Вашингтоне утверждают, будто прошедшие в России президентские выборы не были честными и свободными. Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в нынешних условиях не стоит ждать от США справедливых оценок, поэтому в Кремле не обращают внимания на подобные высказывания.

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Жозеп Боррель
Жозеп Боррель
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