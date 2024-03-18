Выборы-2024: обработано 100% протоколов, Путин набрал 87,28% голосов

На втором месте расположился кандидат от КПРФ Николай Харитонов

Центризбирком сообщил о завершении подсчета голосов на выборах президента России, которые проходили три дня - с 15 по 17 марта.

Самовыдвиженец Владимир Путин одержал безоговорочную победу, набрав 87,28% голосов.

Вторым стал кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,31%), третьим - Владислав Даванков от "Новых людей" (3,85%). Замкнул четверку кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий (3,20%).

Явка на прошедших выборах оказалась рекордной - в голосовании приняли участие более 87,1 миллиона россиян (77,44% избирателей). Явка в Москве составила 66%.

В Кремле результат Владимира Путина на прошедших выборах назвали уникальным. Он стал красноречивым доказательством поддержки гражданами своего президента, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Путина с избранием на пост президента. Глава города отметил, что столица сделала выбор в пользу сильной, успешной страны во главе с мудрым и авторитетным лидером.

Официальное заседание ЦИК об итогах выборов состоится 21 марта.

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