Столтенберг пообещал Грузии скорое членство в НАТО

Политик находится в Тбилиси с рабочим визитом

Грузия является одним из ближайших партнеров Североатлантического альянса, который полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность этой страны. Такое заявление сделал в понедельник, 18 марта, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Норвежский политик прибыл в Тбилиси, где запланированы его встречи с главой государства Саломе Зурабишвили и премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

Столтенберг отметил, что сотрудничество альянса и Тбилиси "продолжается и предполагает реализацию решения Бухарестского саммита, что Грузия станет членом НАТО".

В качестве примера такого сотрудничества генсек НАТО привел недавний визит турецкого военного фрегата в Батуми, где состоялся обмен опытом с грузинскими военными, сообщает РИА Новости.

Осенью 2023 года Грузия стала первой страной-аспирантом, не являющейся членом НАТО, которая после прохождения четырехлетней программы была признана военным блоком операционным партнером "Морского стража". Грузинская морская полиция была задействована в этой операции альянса в Средиземноморье.

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