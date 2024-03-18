Минобороны Украины признало кризис с боеприпасами в ВСУ

Оборонная промышленность стран Запада не рассчитана на производство таких объемов

Уровень обеспеченности боеприпасами подразделений ВСУ сократился до критического. Это признал в своей колонке для агентства Укринформ замминистра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Киев еще не получил F-16, а запасы боеприпасов определенных номенклатур падают до критического уровня, написал украинский генерал. Гаврилюк пояснил, что оборонная промышленность Украины и ее западных партнеров просто не рассчитана на производство таких объемов боеприпасов в короткие сроки. При этом исход боевых действий для ВСУ зависит во многом от того, насколько эффективно работает оружейный конвейер союзников Киева.

Киев постоянно жалуется на нехватку боеприпасов, особенно для орудий советских калибров 152 мм и 122 мм. Также не хватает ракет для зенитных комплексов Stormer, Avenger и Stinger. Украина рассчитывает получить от Запада системы ПВО и самолеты, а такжеракеты дальнего радиуса действия и современные системы радиоэлектронной борьбы, передает ТАСС.

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