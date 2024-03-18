Россиянка прикурила от вечного огня и стала фигурантом уголовного дела

Жительница Майкопа может получить шесть лет за свою выходку

В Краснодаре женщина решила прикурить от Вечного огня. Но этого ей показалось мало и она бросила в пламя венок, который стоял рядом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по региону.

Результатом хулиганской выходки стал небольшой пожар. В итоге оплавилась звезда Вечного огня. Полицейские задержали хулиганку и доставили в отдел. Оказалось, что это 47-летняя жительница Майкопа. Женщина была в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Против женщины возбудили уголовное дело по статье 243 УК России. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

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