ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиянка прикурила от вечного огня и стала фигурантом уголовного дела

15:56
  • понедельник
  • 18 марта 2024

Жительница Майкопа может получить шесть лет за свою выходку

В Краснодаре женщина решила прикурить от Вечного огня. Но этого ей показалось мало и она бросила в пламя венок, который стоял рядом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по региону. 

Семьи потушивших Вечный огонь мигрантов решили выдворить из России
Дети закидали снегом Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге

Результатом хулиганской выходки стал небольшой пожар. В итоге оплавилась звезда Вечного огня. Полицейские задержали хулиганку и доставили в отдел. Оказалось, что это 47-летняя жительница Майкопа. Женщина была в состоянии сильного алкогольного опьянения. 

Против женщины возбудили уголовное дело по статье 243 УК России. Ей грозит до шести лет лишения свободы. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Вечный огонь
Вечный огонь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.