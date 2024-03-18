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Мосгоризбирком: Итоговая явка на выборах в Москве 66,73% беспрецедентна

16:04
  • понедельник
  • 18 марта 2024

Владимир Путин набрал в столице почти 4,6 миллиона голосов

Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила журналистам, что итоговая явка на выборах президента России составила в Москве 66,73%.

Владимир Путин набрал в столице почти 4,6 миллиона голосов, Владислав Даванков - 357 тысяч 918 голосов, Николай Харитонов - 206 тысяч 448 голосов, Леонид Слуцкий - 152 тысячи 479 голосов.

Выборы прошли в Москве в условиях высокой политической и правовой культуры, добавила Кириллова.

"Сами выборы прошли ровно, без каких-то таких громких событий, скандальных, с взаимным уважением кандидатов. Поэтому могу сказать, что однозначно выборы прошли в условиях высокой политической и правовой культуры. <…> Жалоб, коллеги подтвердят, которые могли бы повлиять на подведение итогов, подписание сегодняшнего протокола, в наш адрес не поступало", - заключила она.

Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. В трети регионов, в том числе в Москве, проголосовать можно было онлайн.

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