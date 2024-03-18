Словения выделяет 1 миллион евро на закупку боеприпасов для Украины

Сделано это будет в рамках инициативы Чехии

Власти Словении решили поддержать инициативу чешского правительства по закупке боеприпасов для Украины. На эти цели в республике будет выделено 1 миллион евро. Об этом сообщает Словенское агентство печати. Журналисты ссылаются на Министерство обороны.

Подробности закупок боеприпасов в ведомстве не привели. Утверждается, что это секретная информация.

В феврале президент Чехии Петр Павел объявил, что можно закупить боеприпасы для Украины в третьих странах. Для этого государства Евросоюза должны выделить средства. В начале марта он же заявил, что деньги собраны. Уже подтверждена покупка трехсот тысяч снарядов. Еще двести тысяч будет приобретено позже. Инициативу поддержали 18 государств.

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