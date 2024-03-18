4,5 миллиарда рублей получат регионы на лекарства от гепатита C

Соответствующее решение приняло правительство России

Регионы получат на приобретение лекарств от гепатита С более 4,5 миллионов рублей. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Он отметил, что такие же суммы будут выделяться на эти цели в 2025 и 2026 годах. Об этом сообщает ТАСС.

Перед правительством стоит задача обеспечить реализацию мероприятий по борьбе с заболеванием и минимизировать риск его распространения. Мишустин отметил, что помимо средств из федерального бюджета, регионы должны будут вложить собственные деньги. В общей сложности на борьбу с гепатитом С за три года будет потрачено 18 тысяч рублей.

Гепатит С - это воспаление печени, которое вызвано вирусом. Может протекать в легкой форме, а может вызвать тяжелые последствия. Гепатит С может привести к циррозу печени.

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