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4,5 миллиарда рублей получат регионы на лекарства от гепатита C

16:35
  • понедельник
  • 18 марта 2024

Соответствующее решение приняло правительство России

Регионы получат на приобретение лекарств от гепатита С более 4,5 миллионов рублей. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Он отметил, что такие же суммы будут выделяться на эти цели в 2025 и 2026 годах. Об этом сообщает ТАСС

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Перед правительством стоит задача обеспечить реализацию мероприятий по борьбе с заболеванием и минимизировать риск его распространения.  Мишустин отметил, что помимо средств из федерального бюджета, регионы должны будут вложить собственные деньги. В общей сложности на борьбу с гепатитом С за три года будет потрачено 18 тысяч рублей. 

Гепатит С - это воспаление печени, которое вызвано вирусом. Может протекать в легкой форме, а может вызвать тяжелые последствия. Гепатит С может привести к циррозу печени. 

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