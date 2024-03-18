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Россия потребовала от Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом

16:55
  • понедельник
  • 18 марта 2024

Соответствующую ноту направило посольство в Берлине

Россия потребовала от Германии официально признать блокаду Ленинграда геноцидом. Также как и преступления Третьего рейха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ноту, которую российское посольство в Берлине направило властям. 
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В документе указывается, что Германия однобоко подходит к вопросам признания своих ошибок в прошлом. И если преступления времен колониализма названы геноцидом, то блокада Ленинграда и прочие события времен Третьего рейха почему-то отвергаются. 

Также дипломаты обратили внимание, что до сих пор игнорируется требование российской стороны о выплатах всем блокадникам. Сейчас их получают только граждане еврейской национальности.

По мнению российских чиновников, это - дискриминация по этническому признаку. А отсылка немецкой стороны к репарациям, уплаченным за годы Великой Отечественной войны, не состоятельна. 

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