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Маршрутка врезалась в дерево в Рязани

17:05
  • понедельник
  • 18 марта 2024

В аварии пострадали пять человек

Пять человек пострадали в ДТП с участием маршрутки. ЧП произошло в Рязани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД. 

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По информации правоохранительных органов, ЧП произошло на Окском проезде. 41-летний водитель не справился с управлением и врезался в дерево. 

Травмы получил сам водитель и его пассажиры в возрасте от 20 лет до 31 года. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Понадобилась ли кому-либо из них госпитализация - не сообщается. Сейчас полиция проводит проверку по факту ДТП, Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

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