Маршрутка врезалась в дерево в Рязани

В аварии пострадали пять человек

Пять человек пострадали в ДТП с участием маршрутки. ЧП произошло в Рязани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

По информации правоохранительных органов, ЧП произошло на Окском проезде. 41-летний водитель не справился с управлением и врезался в дерево.

Травмы получил сам водитель и его пассажиры в возрасте от 20 лет до 31 года. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Понадобилась ли кому-либо из них госпитализация - не сообщается. Сейчас полиция проводит проверку по факту ДТП, Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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