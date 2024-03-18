Астрономическую сумму украли из банковской ячейки в России

Злоумышленники унесли более миллиарда рублей

В Санкт-Петербурге арестовали подозреваемого в крупной краже из банка. Из 12 банковских ячеек уроженец Сочи вынес денег и ценностей на общую сумму в 1,64 миллиарда рублей. Об этом сообщает портал 78.ru

Всего в руках у гражданина оказалось 800 тысяч долларов, 500 тысяч евро, 24 миллиона рублей и драгоценности, которые оценили в 10 миллионов рублей. При чем злоумышленник не признается - куда дел ювелирные украшения.

Сейчас мужчине предъявлены обвинения по статье о краже в особо крупном размере. Его заключили под стражу до 15 мая.

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