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Астрономическую сумму украли из банковской ячейки в России

17:45
  • понедельник
  • 18 марта 2024

Злоумышленники унесли более миллиарда рублей

В Санкт-Петербурге арестовали подозреваемого в крупной краже из банка. Из 12 банковских ячеек уроженец Сочи вынес  денег и ценностей на общую сумму в 1,64 миллиарда рублей. Об этом сообщает портал 78.ru

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Всего в руках у гражданина оказалось 800 тысяч долларов, 500 тысяч евро, 24 миллиона рублей и драгоценности, которые оценили в 10 миллионов рублей. При чем злоумышленник не признается - куда дел ювелирные украшения. 

Сейчас мужчине предъявлены обвинения по статье о краже в особо крупном размере. Его заключили под стражу до 15 мая. 

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