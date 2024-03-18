Из них исключат тех, кто не ходит на выборы

В Госдуме предложили подкорректировать списки избирателей. Из них можно исключить тех, кто трижды не появился на выборах разных уровней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Владимира Кошелева. Народный избранник отмечает, что восстановиться в списках можно будет в день голосования. Для этого надо будет прийти на избирательный участок.

Кошелев уверен, что данная процедура позволит поддержать чистоту выборов. Если исключить тех, кто систематически не ходит голосовать, то это существенно снизит шансы на вброс бюллетеней. А также не даст простора для недобросовестных манипуляций с подсчетом голосов.

Депутат считает, что речь идет не о лишении права голоса. А лишь о временном ограничении, как для недееспособных граждан. По мнению Кошелева, право выбирать – привилегия взрослого и ответственного гражданина.

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