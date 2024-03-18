Путин провел встречу с тремя другими кандидатами в президенты

Выборы завершились в минувшее воскресенье

В понедельник Владимир Путин встретился с тремя другими кандидатами в президенты - Николаем Харитоновым от КПРФ, Владиславом Даванковым от "Новых людей" и Леонидом Слуцким от ЛДПР.

Глава государства отметил, что цели у всех присутствующих - общие. Российский лидер призвал продолжать активную совместную работу.

По словам российского лидера, избирательная кампания шла цивилизованно, в полном соответствии с законом.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. Центризбирком уже обработал 100% протоколов. Самовыдвиженец Путин набрал 87,28% голосов. Вторым стал Харитонов (4,31%), третьим - Даванков (3,85%), замкнул четверку Слуцкий (3,20%).

Минувшие выборы установили рекорд по явке - в голосовании приняли участие более 87,1 миллиона россиян (77,44% избирателей).

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