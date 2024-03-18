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США просят о дискуссии по контролю за вооружениями с Россией и Китаем

19:21
  • понедельник
  • 18 марта 2024

Причем просят делать это без предварительных условий

Вашингтон готов обсуждать с Москвой и Пекином контроль над вооружением. Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, сообщает ТАСС.

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Она указала, что американская сторона не хочет никаких предварительных условий.

По мнению дипломата, надо лишь "добросовестно сесть за стол переговоров". Томас-Гринфилд указала на то, что стороны должны сохранять мораторий на проведение ядерных испытаний. А еще лучше – прекратить производство "расщепляющего материала, который содержится в ядерном оружии".

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш потребовал от России и США вернуться к Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. А также согласовать документ, который придет ему на смену.

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Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд
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