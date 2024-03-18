Путин встретился в Кремле с Даванковым, Харитоновым и Слуцким. Главное

У всех, кто боролся за главный государственный пост, - общие цели национального развития

Николай Харитонов, Леонид Слуцкий и Владислав Даванков прибыли в Кремль по приглашению Владимира Путина. Президент поблагодарил их за предвыборную компанию, назвав ее цивилизованной. Теперь же, по его словам, необходимо продолжать совместную работу. Тем более, что цели у всех общие.

"Вы в ходе избирательной компании встречались с большим количеством людей. Я считаю, что электоральная база каждой партии не изменилась. Есть своеобразность текущего момента. И это отразилось на выборах президента как главы государства и Верховного главнокомандующего. Но электоральная база - она как была, так и есть. В этой связи значит, что нам нужно продолжать активную совместную работу в парламенте страны. Совместную работу по продвижению тех идей и целей, которые поставлены перед страной. Вы встречались с большим количеством людей, и они говорили вам, что они ждут от власти. И неважно, какого уровня эта власть. Неважно, какая партия какие идеи продвигает. Важно, чтобы мы добивались тех целей, которые перед собой ставим", - отметил Путин.

Кандидатами в президенты была проделана огромная работа. Десятки поездок по стране. Сотни встреч, на которых собирали просьбы и предложения граждан. Причем в самых различных сферах. От сельского хозяйства до первой ипотеки для молодых семей, которую представитель КПРФ Николай Харитонов, например, предлагает сделать беспроцентной.

"Что касается ипотеки для молодых людей. Есть возможность поговорить на эту тему подробнее. Там есть о чем поговорить. И, в принципе, ресурсы можно найти. Тут нужно быть аккуратными. Но наши службы, ЦБ, который занимается работой по удержанию на нужном уровне показателей, опасаются, что ипотека давит на инфляцию. Но мы поговорим об этом", - указал Путин.

Внушительный список предложений есть и у кандидата от ЛДПР Леонид Слуцкий. Помимо поездок по регионам, партия запустила еще и всероссийский опрос "Скажи Слуцкому правду", в котором приняли участие сотни граждан. В частности, они предлагали увеличить количество яслей, чтобы молодые мамы могли раньше выходить на работу. Отменить налоги для малого бизнеса. А также уровнять зарплаты в социальной сфере по всей стране.

"Зарплаты учителей у нас в Ленобласти - средняя 30 тысяч рублей в месяц. В Ульяновске - 18 тысяч. В Новосибирске - 44. В Москве -103 тысячи в месяц. Надо, чтобы люди достойно жили во всех регионах без исключения. Одна из задач - уровнять зарплаты. Это не столь просто сегодня. Но пошагово это можно сделать тем, кто нас учит и лечит", - обратил внимание Слуцкий.

Владимир Путин с этой идеей в целом согласился, однако отметил - все нужно тщательно подготовить. В первую очередь в плане поиска дополнительного финансирования, которое возможно за счет изменения налоговых ставок. Этот вопрос - тоже пока в проработке

"Это будет одна из таких серьезных дискуссий в парламенте. Правительство будет предлагать свои решения. Как, у кого, сколько. И здесь нужно быть очень аккуратными. Но решения должны быть выверены. И очень рассчитываю, что все парламентские партии подойдут к решению этих вопросов самым серьезным образом. И мы придем к золотой середине и найдем эти выверенные решения", - сказал президент.

Активную предвыборную кампанию провел и единый кандидат от "Партии роста" и партии "Новые люди" Владислав Даванков. Он много ездил по стране. Общался с людьми. Прежде всего с предпринимательским сообществом, которому государство продолжит оказывать поддержку. В ходе этих встреч, говорит Даванков, почти всегда возникала и тема СВО.

"Вы абсолютно правильно сказали, что у нас общая цель - победить в СВО и достигнуть устойчивого мира. И я про это говорил в кампании, важно не оставить это противостояние будущим поколениям. И люди во время встреч говорили, что таким человеком можете быть только вы. Можете победить в этом противостоянии", - подчеркнул он.

С этим согласились все участники сегодняшней встречи, поздравив Владимира Путина с уверенной победой. И пожелав ему довести начатое до конца.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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