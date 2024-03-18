Путин: Крым - это наша история, традиции и гордость

Десятки тысяч человек вечером собрались на Красной площади в Москве на праздничный концерт

Сегодня - годовщина воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Ровно 10 лет назад был подписан договор о вхождении новых субъектов в состав страны.

Десятки тысяч человек вечером собрались на Красной площади в Москве на праздничный концерт "Десять лет в родной гавани". Со сцены всех россиян с этой знаменательной датой поздравил президент.

"Ровно 10 лет назад. на Красной Площади, здесь, передвигаясь на эту же сцену, вспомнил о том, что Крым часто называют "непотопляемым авианосцем". Именно это и навело на мысль сказать о том, что Крым вернулся в родную гавань. Но Крым - это не только стратегически важная территория. Это не только наша история, наши традиции и гордость России. Крым - это, прежде всего, люди. Севастопольцы, крымчане. Они - наша гордость. Они через десятилетия пронесли веру в Отечество. Они никогда не разделяли себя с Россией. И именно это позволило Крыму вернуться в состав нашей общей семьи. Что касается Новороссии, Донбасса. Люди, проживающие там тоже в дни Русской весны заявили о своем желании вернуться в семью. Их путь на Родину оказался гораздо более тяжелым, трагичным. Но все таки мы сделали это. И это тоже большое событие в истории нашего государства. Теперь мы развиваемся вместе, чувствуя локоть друг друга. Вот только сегодня утром мне доложили о том, что восстановлена железная дорога от Ростова до Донецка, до Мариуполя и Бердянска. Мы продолжим эту работу, и скоро железнодорожные составы поедут прямо в Севастополь. Это будет еще одна альтернативная дорога для Крымскому моста", - сказал российский лидер.

Праздник собрал на главной площади страны более 80 тысяч человек. На сцене выступили известные музыканты, актеры и спортсмены. Уроженцы Крыма и те, кто много лет поддерживал жителей региона. На прямую связь с Москвой вышли глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Вместе с Владимиром Путиным на митинг-концерт пришли и его бывшие конкуренты по предвыборной гонке. Как отметил президент, для них это предложение стало неожиданностью. Глава государства подчеркнул, что подходы к достижению целей процветания страны могут быть разными, но Родина у нас у всех одна.

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