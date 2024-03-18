Кейт Миддлтон впервые заметили на улице

Принцесса Уэльская заходила в фермерский магазинчик недалеко от поместья Виндзор

Принцесса Уэльская впервые с конца декабря появилась на улице. Кейт Миддлтон заметили недалеко от любимого фермерского магазина. Он расположен рядом с коттеджем Аделаида в поместье Виндзор. Об этом пишет The Sun.

Журналисты сообщают, что очевидцы назвали Кейт "счастливой, здоровой и отдохнувшей". Была принцесса вместе с супругом принцем Уильямом и с детьми. Однако ни у этого издания, ни у других британских таблоидов нет свежих фото Кейт.

Пристальное внимание перемещениям принцессы стали уделять из-за ее отсутствия на официальных мероприятиях. Она не появлялась на публике с 25 декабря прошлого года. Недавно была опубликована фотография Кейт с детьми. Однако эксперты быстро определили, что она по какой-то причине подвергалась фотошопу.

По официальной информации - Кейт сделали полостную операцию. И она должна вернуться к исполнению своих обязанностей к Пасхе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"