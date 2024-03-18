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Кейт Миддлтон впервые заметили на улице

19:09
  • понедельник
  • 18 марта 2024

Принцесса Уэльская заходила в фермерский магазинчик недалеко от поместья Виндзор

Принцесса Уэльская впервые с конца декабря появилась на улице. Кейт Миддлтон заметили недалеко от любимого фермерского магазина. Он расположен рядом с коттеджем Аделаида в поместье Виндзор. Об этом пишет The Sun

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Журналисты сообщают, что очевидцы назвали Кейт "счастливой, здоровой и отдохнувшей". Была принцесса вместе с супругом принцем Уильямом и с детьми. Однако ни у этого издания, ни у других британских таблоидов нет свежих фото Кейт. 

Пристальное внимание перемещениям принцессы стали уделять из-за ее отсутствия на официальных мероприятиях. Она не появлялась на публике с 25 декабря прошлого года. Недавно была опубликована фотография Кейт с детьми. Однако эксперты быстро определили, что она по какой-то причине подвергалась фотошопу.

По официальной информации - Кейт сделали полостную операцию. И она должна вернуться к исполнению своих обязанностей к Пасхе. 

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