Путин заявил, что жители Крыма - гордость России

Президент приехал на концерт, посвященный воссоединению

Жители Крыма – это гордость России. Об этом Владимир Путин заявил сегодня на Красной площади. Там в эти минуты проходит митинг-концерт, приуроченный к десятилетию воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил, что крымчане и севастопольцы никогда не отделяли себя от нашей страны и это позволило им вернуться в родную гавань.

Вместе с Путиным на Красную площадь пришли его недавние соперники на выборах – Николай Харитонов, Владислав Даванков и Леонид Слуцкий. Президент России подчеркнул, что они вместе потому, что у них одна Родина. И им делить нечего.

Владимир Путин вспомнил и про жителей Новороссии. Он напомнил, что их путь назад в Россию был тяжелым. Но сейчас это удалось сделать. Россия будет "дальше идти с новыми регионами рука об руку", подчеркнул глава государства.

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