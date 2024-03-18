Новую работу Бэнкси заметили на улицах Лондона

Картину Бэнкси продали на аукционе в Нью-Йорке за

Если смотреть на рисунок с определенного ракурса, то "листья" становятся кроной реального дерева, которое растет неподалеку от стены. Также внизу картины изображена фигура мужчины с распылителем в руках. Он испачкан в зеленой краске.

Команда, которая отвечает за удаление граффити в лондонском районе Ислингтон, в курсе, что новый рисунок принадлежит Бэнкси. И стирать его не будет.

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