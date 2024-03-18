Новую работу Бэнкси заметили на улицах Лондона

На ней изображена крона дерева
На улицах Лондона заметили новую работу знаменитого художника Бэнкси. На ней изображена крона зеленого дерева. Листва выполнена в виде подтеков зеленой краски на стене. Работу сам мастер стрит-арта выложил на странице в социальной сети.
Если смотреть на рисунок с определенного ракурса, то "листья" становятся кроной реального дерева, которое растет неподалеку от стены. Также внизу картины изображена фигура мужчины с распылителем в руках. Он испачкан в зеленой краске.
Команда, которая отвечает за удаление граффити в лондонском районе Ислингтон, в курсе, что новый рисунок принадлежит Бэнкси. И стирать его не будет.млн
Если смотреть на рисунок с определенного ракурса, то "листья" становятся кроной реального дерева, которое растет неподалеку от стены. Также внизу картины изображена фигура мужчины с распылителем в руках. Он испачкан в зеленой краске.
Команда, которая отвечает за удаление граффити в лондонском районе Ислингтон, в курсе, что новый рисунок принадлежит Бэнкси. И стирать его не будет.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"