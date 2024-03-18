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Новую работу Бэнкси заметили на улицах Лондона

20:35
  • понедельник
  • 18 марта 2024

На ней изображена крона дерева

На улицах Лондона заметили новую работу знаменитого художника Бэнкси. На ней изображена крона зеленого дерева. Листва выполнена в виде подтеков зеленой краски на стене. Работу сам мастер стрит-арта выложил на странице в социальной сети. 

Картину Бэнкси продали на аукционе в Нью-Йорке за

Если смотреть на рисунок с определенного ракурса, то "листья" становятся кроной реального дерева, которое растет неподалеку от стены. Также внизу картины изображена фигура мужчины с распылителем в руках. Он испачкан в зеленой краске. 

Команда, которая отвечает за удаление граффити в лондонском районе Ислингтон, в курсе, что новый рисунок принадлежит Бэнкси. И стирать его не будет. 

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Если смотреть на рисунок с определенного ракурса, то "листья" становятся кроной реального дерева, которое растет неподалеку от стены. Также внизу картины изображена фигура мужчины с распылителем в руках. Он испачкан в зеленой краске. 

Команда, которая отвечает за удаление граффити в лондонском районе Ислингтон, в курсе, что новый рисунок принадлежит Бэнкси. И стирать его не будет. 

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Граффити художника Бэнкси
Граффити художника Бэнкси
Граффити художника Бэнкси
Граффити художника Бэнкси
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