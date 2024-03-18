ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Замглавы МИД Рябков опроверг информацию о своей госпитализации

20:55
  • понедельник
  • 18 марта 2024

Ранее один из телеграм-каналов написал, что у дипломата инфаркт

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом сообщает РИА Новости. Дипломат по телефону уверил журналистов, что чувствует себя прекрасно. 

Рябков объяснил пробуксовку обсуждения обмена заключенными с США
Рябков усомнился в возобновлении диалога России и США по стратегической стабильности
Рябков: Россия получила от США предложения по контролю над вооружениями

Ранее в одном из телеграм-каналов появилось сообщение, что чиновник 17 марта почувствовал себя плохо и был госпитализирован в реанимационное отделение одной из больниц. Там ему, якобы, поставили диагноз инфаркт и провели стентирование. Вся эта информация не подтвердилась. 

Сергею Рябкову 62 года. На дипломатической службе он с 1982 года. С августа 2008 года он заместитель министра иностранных дел России. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Сергей Рябков
Сергей Рябков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.