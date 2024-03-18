Замглавы МИД Рябков опроверг информацию о своей госпитализации

Ранее один из телеграм-каналов написал, что у дипломата инфаркт

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом сообщает РИА Новости. Дипломат по телефону уверил журналистов, что чувствует себя прекрасно.

Ранее в одном из телеграм-каналов появилось сообщение, что чиновник 17 марта почувствовал себя плохо и был госпитализирован в реанимационное отделение одной из больниц. Там ему, якобы, поставили диагноз инфаркт и провели стентирование. Вся эта информация не подтвердилась.

Сергею Рябкову 62 года. На дипломатической службе он с 1982 года. С августа 2008 года он заместитель министра иностранных дел России.

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