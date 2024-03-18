Прокуратура: люди могут находиться под завалами в шахте в Амурской области

На руднике произошел обвал горных пород

Под завалами на шахте в Амурской области может находиться до 15 человек. Об этом сообщили в прокуратуре региона. Ранее стало известно, что на руднике в Зейском районе обвалилась горная порода.

На место происшествия выехали спасатели МЧС. Также там работают представители следственного управления СК России по Амурской области. Они осматривают место ЧП. Также им предстоит провести доследственную проверку и выяснить причины произошедшего.

К горнякам по вентеляционному уклону пытаются пройти 25 спасателей. Также на месте работает 4 единицы техники. Пытаются расчистить транспортный уклон и пробиться в шахту.

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