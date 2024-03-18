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Прокуратура: люди могут находиться под завалами в шахте в Амурской области

21:07
  • понедельник
  • 18 марта 2024

На руднике произошел обвал горных пород

Под завалами на шахте в Амурской области может находиться до 15 человек. Об этом сообщили в прокуратуре региона. Ранее стало известно, что на руднике в Зейском районе обвалилась горная порода. 

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На место происшествия выехали спасатели МЧС. Также там работают представители следственного управления СК России по Амурской области. Они осматривают место ЧП. Также им предстоит провести доследственную проверку и выяснить причины произошедшего. 

К горнякам по вентеляционному уклону пытаются пройти 25 спасателей. Также на месте работает 4 единицы техники. Пытаются расчистить транспортный уклон и пробиться в шахту. 

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