Эрдоган поздравил Путина с победой на выборах президента России

Президент Турции позвонил российскому коллеге по телефону

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Владимира Путина с уверенной победой на президентских выборах. Он позвонил российскому коллеге по телефону и пожелал новых успехов в деятельности на благо народов России. Об этом сообщает сайт kremlin.ru.

Кроме того стороны обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений. Причем главы обоих государств подчеркнули, что интерес к установлению прочных связей обоюдный.

Речь шла также о вопросах международной стабильности и безопасности, особенно в регионе Черноморского бассейна.

Владимир Путин со свой стороны поздравил Эрдогана и всех мусульман со священным месяцем Рамадан.

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