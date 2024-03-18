Кулеба просит срочной помощи от ЕС и США

Глава украинского МИД передал свое послание через Жозепа Борреля

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба запросил срочной помощи у Евросоюза и США. Об этом рассказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он сослался на общение по видеосвязи с украинским коллегой, сообщает ТАСС.

Боррель отметил, что Кулеба проинформировал министров о ситуации на фронте и о тех потребностях, которые сейчас есть у ВСУ. После этого запроса Евросоюз увеличил свой фонд мира сразу на 5 миллиардов евро. Все эти деньги пойдут на Украину. Боррель подчеркнул, что ЕС должен оперативно помогать Киеву.

Ранее стало известно, что 27 министров иностранных дел стран ЕС согласовали увеличение помощи Украине. Деньги пойдут как на летальное, так и на нелетальное вооружение. А также на обучение украинских военных.

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