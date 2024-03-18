ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Белый дом косвенно признал победу Путина на выборах президента России

22:07
  • понедельник
  • 18 марта 2024

Администрация США заявила, что будет работать исходя из того, что Путин - президент

Белый дом будет работать, исходя из того, что Путин - президент России. Об этом заявили в администрации США, сообщает ТАСС. По сути, это - признание результатов выборов на пост главы нашей страны, которые прошли в минувшие выходные. 

Выборы-2024: обработано 100% протоколов, Путин набрал 87,28% голосов
Федсобрание пригласило наблюдателей из 36 стран на выборы президента России

Официальных поздравлений от президента Соединенных Штатов Джо Байдена не последовало. Позицию американского руководства изложил на брифинге для журналистов помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. 

Он добавил, что США придется действовать в рамках той реальности, которая есть. Даже на фоне шагов, противоречащих американским интересам. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.