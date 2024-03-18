Белый дом косвенно признал победу Путина на выборах президента России

Администрация США заявила, что будет работать исходя из того, что Путин - президент

Белый дом будет работать, исходя из того, что Путин - президент России. Об этом заявили в администрации США, сообщает ТАСС. По сути, это - признание результатов выборов на пост главы нашей страны, которые прошли в минувшие выходные.

Официальных поздравлений от президента Соединенных Штатов Джо Байдена не последовало. Позицию американского руководства изложил на брифинге для журналистов помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он добавил, что США придется действовать в рамках той реальности, которая есть. Даже на фоне шагов, противоречащих американским интересам.

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