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"Загнали себя в угол": Чеснаков о реакции Запада на выборы в России

08:06
  • вторник
  • 19 марта 2024

Нв вопросы ответил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков

За какой курс во внутренней и внешней политике голосовали граждане России? И на что рассчитывают зарубежные деятели, заявившие о непризнании наших выборов?

Итоги президентских выборов Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". На эти и другие вопросы ответил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Запад пытается объяснить, что они воюют со "страшной Россией". Понятно, что они уже давно приготовили все оценки – что они не собираются признавать выборы. Но вопрос – а с кем вы дальше хотите дела иметь? Если вы не признаете, вы сами себя загоняете в угол", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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