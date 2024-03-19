"Загнали себя в угол": Чеснаков о реакции Запада на выборы в России

Нв вопросы ответил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков

За какой курс во внутренней и внешней политике голосовали граждане России? И на что рассчитывают зарубежные деятели, заявившие о непризнании наших выборов?

Итоги президентских выборов Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". На эти и другие вопросы ответил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Запад пытается объяснить, что они воюют со "страшной Россией". Понятно, что они уже давно приготовили все оценки – что они не собираются признавать выборы. Но вопрос – а с кем вы дальше хотите дела иметь? Если вы не признаете, вы сами себя загоняете в угол", - отметил он.

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