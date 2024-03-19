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В Приамурье ввели региональный режим ЧС из-за обвала на руднике

08:08
  • вторник
  • 19 марта 2024

Под завалами могут находится люди

Региональный режим чрезвычайной ситуации введён в Амурской области после обрушения породы на руднике "Пионер". Под завалами могут находится от 13 до 15 человек. Как сообщил губернатор области, связи с ними нет.

На помощь специалистам рудника сегодня прибыла группа горноспасателей МЧС из Нерюнгри и Хабаровска. В их распоряжении специальное оборудование и техника. Также к месту направлены спасатели из Приморья.

ЧП произошло накануне вечером. В золотодобывающей компании опровергли сообщения о том, что перед обрушением породы был взрыв. На руднике сразу начались спасательные работы и расчистка завалов. Следственный комитет ведёт проверку.

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