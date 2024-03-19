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Российские Ка-52 нанесли сокрушительные удары по позициям ВСУ

08:15
  • вторник
  • 19 марта 2024

Пилоты работают на малых высотах

Информация о ходе специальной военной операции. Российские военные уничтожили РСЗО "Vampire", из которой украинские боевики вели обстрел приграничных районов Белгородской области.

А это кадры поражения артиллерийских и миномётных расчётов украинских террористических формирований в приграничном районе населённого пункта Нехотеевка.

Экипажи танков Т-72 Б3 группировки войск "Запад" вели огонь с закрытой огневой позиции на расстоянии девяти километров. Цель корректировали в режиме реального времени с помощью беспилотников.

На Южнодонецком направлении сокрушительные удары по позициям ВСУ наносят экипажи ударных вертолётов Ка-52. "Аллигаторы" оказывают эффективную огневую поддержку нашим наземным подразделениям. Пилоты работают на малых высотах днём и ночью, выполняя поставленную задачу в любую погоду - даже в условиях плохой видимости.

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