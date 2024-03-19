ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы имена новых героев спецоперации

08:29
  • вторник
  • 19 марта 2024

Бойцы проявляют мужество

Новые примеры мужества и героизма наших военнослужащих в зоне СВО. Гвардии ефрейтор Дмитрий Заварихин во время выполнения боевых задач обнаружил беспилотник, который приближался к позициям российских подразделений, и уничтожил его. Благодаря профессионализму Дмитрия план противника по вскрытию огневых позиций наших войск был сорван. Наступление боевиков отбито.

Майор Андрей Жирохов на одном из тактических направлений обеспечивал подразделение связью с командованием, когда начался обстрел из РСЗО противника. Несмотря на угрозу жизни, Андрей развернул радиостанцию прямо под вражеским огнём. Получая нужные указания, российские военнослужащие отразили атаку противника, перешли в контрнаступление и уничтожили боевиков.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Российские войска в зоне СВО
Российские войска в зоне СВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.