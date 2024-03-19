Названы имена новых героев спецоперации

Бойцы проявляют мужество

Новые примеры мужества и героизма наших военнослужащих в зоне СВО. Гвардии ефрейтор Дмитрий Заварихин во время выполнения боевых задач обнаружил беспилотник, который приближался к позициям российских подразделений, и уничтожил его. Благодаря профессионализму Дмитрия план противника по вскрытию огневых позиций наших войск был сорван. Наступление боевиков отбито.

Майор Андрей Жирохов на одном из тактических направлений обеспечивал подразделение связью с командованием, когда начался обстрел из РСЗО противника. Несмотря на угрозу жизни, Андрей развернул радиостанцию прямо под вражеским огнём. Получая нужные указания, российские военнослужащие отразили атаку противника, перешли в контрнаступление и уничтожили боевиков.

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