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ВС России уничтожили базу готовивших теракты в России наемников

08:11
  • вторник
  • 19 марта 2024

Российские войска наносят массированные удары по региону

Базу наемников, которых спецслужбы Украины готовили к исполнению терактов на российской территории, уничтожили ВС России. Как сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, артиллерия нанесла удар по месту дислокации диверсантов под Волчанском Харьковской области.

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Марочко подчеркнул, что уничтожение вооруженных формирований Украины в Харьковской области продолжается. Кроме базы наемников, выявлены и уничтожены места скопления вооружения, военной техники и личного состава украинских боевиков в районах населенных пунктов Уды и Казачья Лопань.

Также комбинированным ударом российских сил была сорвана ротация подразделений ВСУ в районе Песчаного и попытка наступления украинских подразделений в районах Синьковки и Петропавловки. Российская авиация ликвидировала долговременную огневую точку в Кисловке, приводит слова Марочко РИА Новости.

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