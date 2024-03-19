Полянский назвал условия диалога России и США по стратегической стабильности

Постпред США в ООН заявила о немедленной готовности к такому диалогу

Стратегический диалог между Россией и США с прицелом на новые договоренности по контролю над ракетно-ядерными вооружениями не может быть обособлен от общего военно-политического контекста. Такое заявление сделал в понедельник, 18 марта, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Как подчеркнул дипломат, Москва не усматривает возможности такого диалога в условиях попыток западных стран нанести России "стратегическое поражение", сообщает ТАСС.

Любое взаимодействие в этой сфере будет возможно только в случае кардинального пересмотра США и НАТО их крайне враждебного антироссийского курса и их готовности вступить в комплексный диалог с учетом всех значимых факторов стратегической стабильности с акцентом на устранение первопричин наших фундаментальных противоречий в области безопасности.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Москва готова к возобновлению диалога с США по стратегической стабильности, однако мы имеем дело с государством, чьи правящие круги предпринимают против нас открытые враждебные действия.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Вашингтон проигнорировал проявления доброй воли со стороны Путина. Есть тенденция к разрушению российско-американских отношений, их основ, включая все соглашения по стратегической стабильности, взаимному доверию и прозрачности, отметил министр.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова начать с Западом диалог по стратегической стабильности, однако подчеркивал, что пресловутый диалог "не может осуществляться в режиме чтения нотаций одной страны другой стране".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"