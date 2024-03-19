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"Смертельно боятся огня": Захарова ответила на отказ ФРГ признать выборы в России

08:37
  • вторник
  • 19 марта 2024

Олаф Шольц не поздравит Владимира Путина с победой на выборах главы государства

Спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова напомнила строки из "Книги джунглей" Редьярда Киплинга, комментируя заявление властей Германии не называть Владимира Путина президентом России в официальных документах.
МИД Германии изменил рекомендации по поездкам в Россию

В своем Telegram-канале Захарова прокомментировала отказ МИД Германии признать победу Путина на прошедших в России президентских выборах фразой "Вызывайте врачей на Вердершер Маркт, 1 — провалы в памяти и острые фобии".

Кроме того, чиновница процитировала Киплинга.

Красным Цветком Багира называла огонь, потому что ни один зверь в джунглях не назовет огонь его настоящим именем. Все звери смертельно боятся огня и придумывают сотни имен, лишь бы не называть его прямо.

Наряду с современными геополитическими вопросами сохраняются между Россией и ФРГ нерешенные исторические проблемы. Россия потребовала от Германии официально признать блокаду Ленинграда геноцидом. Ноту такого содержания российское посольство в Берлине направило властям. Дипмиссия подчеркнула, что ФРГ однобоко подходит к вопросам признания своих ошибок в прошлом.

При этом западные СМИ пишут, что канцлер ФРГ Олаф Шольц боится российского лидера Владимира Путина — по этой причине германский политик отказывается удовлетворить запросы киевского режима на отправку ракет Taurus.

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Мария Захарова
Мария Захарова
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