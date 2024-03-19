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Собянин: Пациенты стационаров могут видеть назначения врача в режиме онлайн

08:40
  • вторник
  • 19 марта 2024

Эта важный шаг в создании медицинской системы, ориентированной на пациента

Более 2,6 миллиона раз москвичи обратились к новому разделу электронной медкарты "Мои госпитализации". Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Пациенты стационаров изучали свои назначения, результаты исследований в режиме реального времени. А после выписки знакомились с историей госпитализации – в среднем просматривали от четырех до девяти документов. Эта уникальная возможность, появившаяся больше двух месяцев назад, – важный шаг в создании медицинской системы, ориентированной на пациента", – сообщил мэр.

При этом просматривать детали лечения могут даже родственники - для этого нужно предоставить временный доступ к информации из своей электронной медкарты.

Ранее сообщалось, что доступ к электронной медкарте получил каждый второй житель столицы. За четыре года работы сервис стал ещё удобнее и информативнее. Там доступны данные о больничных, направлениях к врачам, рецептах.

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