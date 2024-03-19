ПВО сбила два украинских дрона над российской территорией

Беспилотники нацелились на Белгородскую и Воронежскую области

Силы противовоздушной обороны пресекли очередные попытки киевского режима устроить теракты в России. Два украинских беспилотника сбиты над российской территорией минувшей ночью, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, средства ПВО России сбили один беспилотник ВСУ в Белгородской области. Еще один украинский БПЛА перехвачен над территорией Воронежской области. В Минобороны уточнили, что противник использовал беспилотники самолетного типа.

Белгород накануне трижды обстреливали ВСУ. В результате атаки реактивными системами залпового огня два человека погибли. Сообщалось о шестерых пострадавших, повреждены жилые строения.

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