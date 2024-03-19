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Минобороны Южной Кореи отказалось принять версию Киева о событиях в Буче

08:57
  • вторник
  • 19 марта 2024

Украина обвиняла ВС России в военных преступлениях

Министр обороны Южной Кореи Син Вон-сик выразил сомнения в правдивости украинской версии событий в Буче, якобы свидетельствующих о "преступлениях" российских военнослужащих.

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Южнокорейский министр отказался однозначно подтвердить согласие с версией, навязываемой киевским режимом, сообщает РИА Новости.

Что касается российской "резни в Буче", то, очевидно, что, поскольку пока это окончательно не установлено как явный факт, мне неуместно давать свои оценки.

Вместе с тем Син Вон-сик выступил с осуждением действий России на Украине, выразив мнение, что подобное "не должно происходить".

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил о событиях в Буче, когда Киев всему миру демонстрировал ужасающие кадры с телами мирных жителей, которых, по заявлению украинских военных, расстреляли русские. Однако быстро выяснилось, что это инсценировка киевского режима.

Посольство России в Вашингтоне предупреждало, что фальсификации и инсценировки украинских властей, начавшиеся в Буче, очевидно, будут продолжаться до тех пор, пока Россия не достигнет всех целей спецоперации.

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