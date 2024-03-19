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Заблудившийся беспилотный разведчик Reaper ВВС США нашелся в Польше

08:59
  • вторник
  • 19 марта 2024

Место приземления дрона оцеплено

Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper, который накануне потеряли ВВС США, нашелся в Польше. Как сообщило генеральное командование польских ВС, потерявший связь с базой дрон совершил аварийную посадку на северо-западе страны.

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Одиннадцатиметровый беспилотник аварийно сел в окрестностях Мирославца. Как сказано в сообщении польского командования, посадка беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил США, выполнявшего полет в польском воздушном пространстве, произошла после 23 часов (это около 2 часов ночи по московскому времени).

Военные подчеркивают, что, в соответствии с процедурами, приземление произошло в оцепленной незаселенной местности. Место приземления беспилотника охраняется соответствующими службами, военная жандармерия ведет разбирательство, передает РИА Новости. MQ-9 Reaper может быть использован для сбора разведданных, спасательных операций или высокоточных ударов по наземным и воздушным целям.

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