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ЦЕРН уволит сотни сотрудников, связанных с Россией

09:18
  • вторник
  • 19 марта 2024

Это подтвердили представители организации

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в конце ноября прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией. Об этом во вторник, 19 марта, рассказал официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье.
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Как уточнил Марсолье, действие соглашения о сотрудничестве с этими специалистами, большинство из которых не живет в Швейцарии, прекратится с 30 ноября.

Представитель ЦЕРН также заявил, что "мы готовимся к тому, чтобы задачи на Большом адронном коллайдере в будущем взяли на себя другие группы", поскольку организация больше не получает никакого финансирования от России, сообщает РИА Новости.

В 2021 году профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга заявлял, что подписание протокола между Россией и Европейской организацией по ядерным исследованиям (ЦЕРН) по техническому обслуживанию и эксплуатации Большого адронного коллайдера позволит российским ученым шире использовать в своей работе новейшие разработки мирового уровня.

Однако геополитические изменения повлияли на научное сотрудничество, хотя российский лидер Владимир Путин отмечал, что ограничения в мировой науке сегодня вводят люди "неакадемического ума", а пытаться запретить общение ученых нелепо. Россия, подчеркнул президент, всегда открыта к партнерству в науке для всех желающих ученых.

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