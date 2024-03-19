ВСУ бросили тела погибших при отступлении с позиций под Авдеевкой

Украинская армия отступила у Орловки и Тоненького

Боевики ВСУ бегут с позиций под Авдеевкой, бросая тела погибших сослуживцев. Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

По данным советника главы ДНР, ожесточенные бои у населенных пунктов Тоненькое и Орловка принесли свои результаты. Под натиском российских сил вооруженные формирования Украины покинули целый ряд позиций, приводит слова Кимаковского ТАСС.

Также стало известно, что в районе Авдеевки российские танкисты захватили бронетранспортер М113 производства США. По рассказам бойцов, БТР попал на мину и подорвался, в результате у него оторвалась гусеница. Машину отремонтируют и передадут в действующую часть.

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