Завалы на руднике в Амурской области разбирают более 100 спасателей

Следственный комитет возбудил уголовное дело

Информация о спасательной операции в Амурской области, где после обрушения породы на руднике "Пионер" под завалами оказались люди. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, сотрудники МЧС уже извлекли порядка трех тысяч кубометров грунта. Работы не прекращаются ни на минуту.

Уже почти сутки спасатели пытаются добраться до 13 горняков, оказавшихся заблокированными в шахте на глубине 125 метров. Обвал произошёл на золотодобывающем прииске в Амурской области.

По предварительной информации, на прииске произошло два обрушения с разницей в 10 часов. Хотя с горняками нет связи со вчерашнего дня, спасатели оценивают шансы на то, что они живы, как высокие - воздух у них есть, однако неясно, на сколько его хватит. Чтобы добраться до шахтёров, нужно расчистить около 20 квадратных метров завалов по вертикали. По протяжённости это 50-60 метров.

В регионе введён режим ЧС. Завалы разбирают более 100 спасателей и спецтехника, в том числе из соседних областей. Также на месте аварии работают прокуратура и Следственный комитет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 216 УК РФ - нарушение требований безопасности при проведении работ.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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