На южнодонецком направлении ударная группа армейской авиации ВКС поразила опорные пункты

Российские войска развивают наступление к северо-западу от Марьинки. Там за сутки наши бойцы ликвидировали около 400 неонацистов. Уничтожена тяжёлая техника, а также бронетранспортёр M113 американского производства. А на южнодонецком направлении российские военные подбили два танка и устранили группу резерва противника в районе Мирного.

После точного попадания в цель оператор БПЛА сообщает: пункт управления беспилотниками ВСУ уничтожен. На этом участке донецкого направления националисты некоторое время пытались нанести урон нашим позициям с помощью дронов типа "Баба Яга".

Сбили из автомата Калашникова. Артиллеристы говорят: против легендарного оружия даже современные средства противника устоять не могут. А свою крупнокалиберную гаубицу "Мста-Б" между собой называют "Пчелка" - рассказывают: во время затишья на орудии неожиданно обосновались пчелы.

Сбивать дроны "Баба Яга" и другие для зенитчиков группировки "Юг" на артемовском направлении - одна из главных задач. Противник отступил, но не оставляет попыток контратаковать.

На авдеевском направлении расчет зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1" Южной группировки сбил ударный украинский вертолет. А продвижение наших штурмовых подразделений от беспилотников противника прикрыли расчеты "Тор-М1".

На южнодонецком направлении ударная группа армейской авиации ВКС поразила опорные пункты и живую силу противника. Цели поражены неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Саперы группировки "Юг" на освобожденных территориях разминируют дороги, сельскохозяйственные угодья и населенные пункты.

В Луганской народной республике, закончив разминирование территории, саперы установили поклонный крест вблизи Предтеченского женского монастыря.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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