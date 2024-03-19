Шарль Мишель призвал Европу готовиться к войне

Милитаристским настроениям подвержены практически все европейские политики

Визит в Киев американского сенатора Линдси Грэма, внесённого Россией в список террористов и экстремистов, был больше похож на бурю в стакане. На словах он обещает Зеленскому и компании безоговорочную поддержку Вашингтона - при этом не давая никаких истинных гарантий. На деле требует отправлять в мясные штурмы как можно больше украинцев.

Милитаристским настроениям подвержены практически все европейские политики и чиновники. Председатель Европейского совета Шарль Мишель, используя крылатое латинское выражение, призывает Старый свет во имя мира готовиться к войне. Страны континента должны сепарироваться наконец от Соединённых Штатов и их внутренних проблем и в ближайшее время поставить экономику на "военные рельсы". Не следует забывать и про Украину:

"Нам необходимо сделать Украину приоритетом, а также тратить больше, разумнее и менее фрагментировано. Мы должны гарантировать, что Украина получит то, что ей нужно на поле боя. Украинским солдатам срочно нужны пули, ракеты и системы ПВО для контроля над небом. Мы должны использовать европейский бюджет для покупки военной техники для Украины – давайте использовать непредвиденные доходы от связанных российских активов для покупки оружия для Украины".

И вот уже Бельгия готовит пакет военной помощи для Киева на 412 млн евро. В него войдет 300 бронированных машин LMV. В благостном настроении пребывает и чешский президент. Петр Павел заявляет: европейские ВПК смогут производить достаточное количество боеприпасов и для себя, и для стоящей с протянутой рукой украинской армии. И только Берлин пока хранит красноречивое молчание, хоть Брюссель и поглядывает в сторону Германии, ожидая "Таурусы".

Парадокс, но при этом вся эта "помощь" для Украины пока ограничивается рамками публичных выступлений перед журналистами. К основным требованиям Киева еврочиновники глухи. Стало известно, что лидеры стран Евросоюза на ближайшем саммите в конце этой недели не планируют поднимать острый вопрос о приёме в сообщество Украины. Пополнению в дружной семье не довольны фермеры со своими протестами. Аграрии континента продолжают бунтовать.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"