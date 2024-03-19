Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Саши Меньшенина

Помощь нужна срочно

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш следующий сюжет о восьмилетнем Саше Меньшенине. В четыре года ему поставили страшный диагноз - острый лимфобластный лейкоз. Мальчик уже перенёс несколько курсов химиотерапии, но болезнь не отступает. Единственная надежда сейчас на трансплантацию костного мозга. Чтобы операция прошла успешно, Саше необходимы тотальное облучение, а также сопроводительная терапия. Общая стоимость лечения - почти пять миллионов рублей. У мамы, которая воспитывает мальчика одна, таких денег нет.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Саши. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции.

Удивительно сильный и мужественный - ему и правда уже ничего не страшно. Мальчик все медицинские манипуляции знает наперечёт. "Уколы, капельницы, да и катетер тоже делали, когда я вначале попал сюда. Перевязка сложная. Да, потому что перевязываться - это было больно", - рассказал Саша.

Саше Меньшенину всего восемь лет и почти пять из них он борется за свою жизнь. Когда в семье узнали о страшном диагнозе - остром лимфобластном лейкозе - просто не могли в это поверить.

"У него поднялась температура, мы пошли сдать общий анализ крови, обычную кровь из пальца. И к вечеру мы уже лежали в детской онкологии. Я, честно сказать, не поверила, думала здесь какая-то ошибка - не могло такого произойти с моим ребёнком. Что сейчас разберутся, что-то перепутали и нас отпустят. Но оказалось, что никакой ошибки нет, всё подтвердилось", - отметила Елизавета Меньшенина, мама Саши.

Тогда, больше четырех лет назад, провели лечение. Оно дало результаты - Сашу выписали, он собирался пойти в первый класс. Но в июле 2022-го болезнь вернулась. Снова курсы химиотерапии, облучение, долгожданная ремиссия. Спустя год внезапно еще один рецидив. Мальчик с мамой снова оказались в больничной палате.

"Меня некоторые спрашивают - как ребенку, не тоскливо ли ему в больнице, как он вообще реагирует - но так как он ничего другого и не видел, он знает только больницу", - говорит мама Саши.

Но при этом мальчик удивительно "распахнут" миру. Ребёнку всё интересно - он учит английский, с удовольствием лепит из пластилина, ведёт наблюдения в телескоп. Саше очень не хватает общения и друзей. Но сейчас мальчик снова в клинике - предстоит курс тотального облучения.

"В настоящий момент у нас единственный способ, который может спасти ребёнка - это тотальное облучение тела с последующей трансплантацией костного мозга. То есть именно этот метод позволяет должным образом подготовить пациента к пересадке костного мозга, уничтожить все опухолевые клетки в организме", - пояснил Алексей Михайлов, заведующий отделением лучевой терапии Медицинского института имени Сергея Березина.

А дальше, пока Саша находится в ремиссии, необходимо срочно проводить саму операцию. Донора уже нашли. "Нам крайне важно сейчас провести трансплантацию геммопоэтических стволовых клеток, которая требует, к сожалению, большого количества сопроводительной терапии - антибактериальной, противовирусной. Это лечение требуется незамедлительно, к сожалению, если не провести трансплантацию вовремя, то может ожидаться летальный исход", - сообщила Дарья Симакова, врач - детский онколог НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачевой.

Но и тотальное облучение, и препараты, которые требуются для сопроводительной терапии, стоят очень дорого. Почти пять миллионов рублей. Мама Саши в отчаянии - такую сумму она просто не сможет найти.

"Без вашей помощи мы не справимся, к сожалению. Потому что материальное состояние семьи достаточно скромное, так как я постоянно лежу в больнице с ребёнком. И одна воспитываю ребёнка", - рассказала Елизавета Меньшенина.

Саша маму всегда утешает и подбадривает - он из тех, кто в самой тяжелой ситуации не унывает. И не перестаёт мечтать: "Я мечтаю о доме. Что мы выживем. И пойдём домой".

И сейчас каждый может помочь Саше осуществить эту самую заветную мечту скорее вернуться домой здоровым.

Ещё раз напомним - ждать Саша не может, коварная болезнь быстро прогрессирует. И мальчику очень нужна ваша помощь. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Александра Меньшенина, программа 1937

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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