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Мощная магнитная буря движется в сторону Земли

11:54
  • вторник
  • 19 марта 2024

Солнечный ветер доберётся до планеты 20 марта

Новая мощная вспышка на Солнце вызвала необычное явление, которое астрономы назвали "огненным каньоном". Выброс плазмы прорезал атмосферу звезды и направляется в сторону нашей планеты. Какие прогнозы строят учёные?

Завораживающее астрономическое явление. На поверхности Солнца зафиксирован мощный выброс энергии. Заряженные частицы, попав в атмосферу светила, оставили след - сформировали что-то вроде сияющего огненного каньона.

В марте Землю накрыла череда магнитных бурь после серии сильных вспышек на ближайшей к нам звезде. Геошторм ожидают и в этот раз. Солнечный ветер доберётся до планеты 20 марта. По прогнозам, возмущение геомагнитного поля будет умеренным.

Обычно такие явления длятся от нескольких часов до нескольких суток. У людей, остро реагирующих на изменения погоды, они могут привести к ухудшению самочувствия. Не исключены мигрени, скачки давления, бессонница и боль в суставах. Впрочем, недомогание часто вызвано стрессом от напряжённого ожидания негативных последствий.

"Магнитные бури больше всего влияют на космические аппараты, которые на орбите Земли летают. Они менее защищены магнитным полем Земли, особенно высокоорбитальные аппараты. А все наземные приборы довольно-таки защищены. Возможно, будут какие-то нарушения в приборах, где используются магниты", - пояснил Рустам Бекбулатов, руководитель клуба астрономии "Урания".

Жители Центральной России увидят приятное для глаз зрелище - северное сияние, достаточно редкое для этой географической зоны. В период весеннего равноденствия оно бывает особенно ярким. Это связано с сезонными изменениями в магнитном поле Земли. В нём образуются разрывы, сквозь которые легко проникает солнечный ветер. Он и зажигает полярные огни. Разглядеть небесное свечение можно в ясную безоблачную погоду.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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