ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В большинстве банков в Армении перестанут работать карты "Мир"

09:36
  • вторник
  • 19 марта 2024

Это произойдет с 30 марта

Карты "Мир" перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении, исключение составит инфраструктура банка "ВТБ Армения" ("дочка" российского ВТБ). Об этом во вторник, 19 марта, рассказал представитель "ВТБ Армения".

По словам собеседника РБК, с 30 марта пользователям станут недоступны безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах других банков в республике.

При этом подчеркивается, что на работе карт "ВТБ Армения это никак не отразится", банк продолжит полноценное обслуживание карт.

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев ранее предложил в ответ на санкции мстить Западу "везде, где только можно". По его словам, в России привыкли к ограничениям, но новые запреты направлены, в том числе против всего населения России. К таким санкциям Медведев отнес включение в черные списки оператора банковских карт "Мир".

Тем временем постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов рассказал, что власти Крыма разрабатывают локальную замену системы по обслуживанию международных платежей SWIFT, чтобы российский регион мог торговать со всем миром.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Карта "Мир"
Карта "Мир"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.