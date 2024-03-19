В большинстве банков в Армении перестанут работать карты "Мир"

Это произойдет с 30 марта

Карты "Мир" перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении, исключение составит инфраструктура банка "ВТБ Армения" ("дочка" российского ВТБ). Об этом во вторник, 19 марта, рассказал представитель "ВТБ Армения".

По словам собеседника РБК, с 30 марта пользователям станут недоступны безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах других банков в республике.

При этом подчеркивается, что на работе карт "ВТБ Армения это никак не отразится", банк продолжит полноценное обслуживание карт.

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев ранее предложил в ответ на санкции мстить Западу "везде, где только можно". По его словам, в России привыкли к ограничениям, но новые запреты направлены, в том числе против всего населения России. К таким санкциям Медведев отнес включение в черные списки оператора банковских карт "Мир".

Тем временем постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов рассказал, что власти Крыма разрабатывают локальную замену системы по обслуживанию международных платежей SWIFT, чтобы российский регион мог торговать со всем миром.

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