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В ЕС задумались о вводе пошлины на импорт зерна из России

10:02
  • вторник
  • 19 марта 2024

Это приведет к повышению цен не менее чем на 50%

Европейская комиссия в ближайшие дни может обложить пошлиной в размере 95 евро за тонну импорт зерновых из России и Белоруссии. Об этом во вторник. 19 марта, рассказали информированные источники.

Как пишет The Financial Times, наряду с этим Еврокомиссия может ввести дополнительные пошлины на поставки семян масличных культур и продуктов их переработки.

Все это грозит резким повышением цен. В частности, хлеб может подорожать сразу на 50%, предупреждает издание.

Ранее западные СМИ отмечали, что единственным победителем в торговом конфликте Украины и Польши, вызванном протестами фермеров, стал президент России Владимир Путин. Это противостояние только подтвердило мощь России как ведущего мирового экспортера зерна, считают журналисты.

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал действия польских фермеров, блокирующих ввоз украинской сельхозпродукции в страну, заявив, что появление людей с пророссийскими взглядами на акциях у границ Украины недопустимо.

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