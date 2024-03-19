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Собянин рассказал о строительстве велопешеходного моста через Яузу

09:51
  • вторник
  • 19 марта 2024

Готовность объекта составляет 65%

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал, каким будет новый мост через Яузу возле Бауманки. Так, на мосту будет смотровая площадка с амфитеатром.

"Быстрым темпом идет строительство велопешеходного моста через реку Яузу в районе МГТУ имени Баумана – готовность объекта уже 65%. Благодаря смотровой площадке-амфитеатру новый мост станет местом встреч и точкой притяжения для студентов вуза и жителей района", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что семь новых пешеходных мостов через Яузу и Москву-реку появится в столице до 2026 года. Они свяжут людей, живущих и работающих на разных берегах московских рек, и сделают город еще удобней.

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