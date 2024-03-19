Британцы не поверили в новое видео с Кейт Миддлтон

Многие считают, что девушка на записи не похожа на принцессу Уэльскую

Подданные британской короны вздохнули с облегчением. Принцесса Уэльская спустя несколько месяцев таинственного отсутствия все-таки появилась на публике.

Английские СМИ опубликовали видео, на котором Кейт Миддлтон вместе со своим супругом - принцем Уильямом - возвращаются после похода в фермерский магазин.

Кадры сделаны одним из случайных прохожих. В соцсетях тут же появились сомневающиеся: многие пользователи сочли, что девушка на видео не похожа на Кейт. Скептически настроенные граждане задают резонный вопрос: раз принцесса здорова, то почему бы ей не выйти на связь со своими поклонниками?

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